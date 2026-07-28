مقتل شخص في إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في المكسيك

مكسيكو-سانا

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران إثر حادثة إطلاق نار في مدينة مكسيكو بالقرب من ساحة زوكالو العامة والقصر الرئاسي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سلطات المدينة وصفها حادثة إطلاق النار بأنها “هجوم مباشر” وقع أمس الإثنين، وأسفر عن مقتل رجل يبلغ 42 عاماً وإصابة رجلين يبلغان 39 عاماً.

وأشارت السلطات إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار من موقع الحادثة على متن دراجة نارية، ولا تزال تحقيقات الشرطة جارية.

وأفادت الشرطة المحلية بأن الهجوم وقع في ساحة سانتو دومينغو، وهي منطقة تشتهر بكونها بؤرة لإنتاج وبيع الوثائق المزورة.

وتعد مثل هذه الحوادث، رغم شيوعها في مناطق نشاط عصابات تهريب المخدرات، نادرة في العاصمة المكسيكية، وفقاً للسلطات.