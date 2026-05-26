زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب شمال تشيلي

سانتياغو-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.9 درجات على مقياس ريختر شمال تشيلي فجر اليوم الثلاثاء، دون ورود أنباء بشأن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “هيئة المسح الجيولوجي” الأمريكية قولها: إن الزلزال ضرب على عمق نحو 100 كيلومتر، وكان مركزه في صحراء أتاكاما، على بعد نحو 31 كيلومتراً من بلدة كالاما.

وأعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في تشيلي، أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وتعد تشيلي الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، حيث تتقارب ثلاث صفائح تكتونية فيها، هي صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة أنتاركتيكا.

وفي عام 1960، تعرضت مدينة فالديفيا جنوب البلاد لتدمير هائل، جراء زلزال يعد الأقوى بلغت قوته 9.5 درجات، وأسفر حينها عن مقتل 9.500 شخص، فيما تسبّب زلزال بقوة 8.8 درجات قبالة سواحل وسط تشيلي في حدوث تسونامي، وأسفر عن مقتل أكثر من 520 شخصاً عام 2010.

