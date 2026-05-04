الهيئة البحرية البريطانية: إصابة ناقلة بمقذوفات مجهولة قبالة الفجيرة في الإمارات

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الإثنين تعرض ناقلة للإصابة بمقذوفات مجهولة شمالي مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت رويترز عن الهيئة قولها: ” تلقينا بلاغاً عن واقعة على بعد 78 ميلاً بحرياً شمالي الفجيرة في الإمارات أن ناقلة أبلغت عن تعرضها للإصابة بمقذوفات مجهولة لكن طاقمها بخير”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الأحد، أن دولاً من مختلف أنحاء العالم، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، لافتاً إلى أن هذه العملية ستبدأ يوم الإثنين بتوقيت الشرق الأوسط.

وفرض الجيش الأمريكي حصاراً على مضيق هرمز في نيسان الماضي، وذلك عقب فشل مفاوضات الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.