ترامب يتوقع التوصل سريعاً إلى اتفاق تجاري مع كندا

واشنطن-سانا
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق تجاري مع كندا، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين توتراً متزايداً على خلفية الرسوم الجمركية المتبادلة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله اليوم الإثنين خلال تجمع في مدينة بورت هورون بولاية ميشيغن، دعماً لمرشحين جمهوريين استعداداً لانتخابات منتصف الولاية المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل: “سننجز تسوية لهذا الأمر بسرعة، فهم مستعدون لمنحنا كل ما نريده”.
وتصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وأوتاوا أواخر آب الماضي، عقب فشل المفاوضات الرامية إلى تجنب فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وردت الحكومة الكندية بفرض رسوم جمركية على واردات أميركية بقيمة مماثلة للمنتجات الكندية المستهدفة، ما أثار غضب ترامب، الذي فرض بدوره رسوماً جمركية وصلت إلى 50 بالمئة على بعض المنتجات الكندية.