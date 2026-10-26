ترامب يتوقع التوصل سريعاً إلى اتفاق تجاري مع كندا

واشنطن-سانا‏

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق ‏تجاري مع كندا، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين توتراً متزايداً على ‏خلفية الرسوم ‏الجمركية المتبادلة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله اليوم الإثنين خلال تجمع في مدينة بورت ‏هورون بولاية ميشيغن، دعماً لمرشحين جمهوريين استعداداً لانتخابات منتصف ‏الولاية المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل: “سننجز تسوية لهذا الأمر بسرعة، ‏فهم مستعدون لمنحنا كل ما نريده”.‏

وتصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وأوتاوا أواخر آب الماضي، عقب فشل ‏المفاوضات الرامية إلى تجنب فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات كندية تبلغ ‏قيمتها نحو 20 مليار دولار.‏

وردت الحكومة الكندية بفرض رسوم جمركية على واردات أميركية بقيمة مماثلة ‏للمنتجات الكندية المستهدفة، ما أثار غضب ترامب، الذي فرض بدوره رسوماً ‏جمركية وصلت إلى 50 بالمئة على بعض المنتجات الكندية.‏