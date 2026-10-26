الذهب يستقر قرب 4000 دولار للأونصة بعد أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران

سنغافورة-سانا
استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 4000 دولار للأونصة في تعاملات اليوم الإثنين، بعد تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران الماضي، وسط ترقب المستثمرين تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية.
وبحسب موقع بلومبرغ، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3993.20 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 08:18 صباحاً بتوقيت سنغافورة، بعدما تراجعت الأسعار بأكثر من 4 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 54.12 دولاراً للأونصة، بعدما خسرت 5.4 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل البلاتين والبلاديوم ارتفاعاً طفيفاً.
ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أواخر شباط الماضي، فقد الذهب نحو ربع قيمته، متأثراً بتوقعات تشديد السياسة النقدية ومساعي الاقتصادات الكبرى لكبح التضخم.
وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية الأسبوع الماضي، مع انتقال استثمارات من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى السندات، وبيع بعض المستثمرين الذهب لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم.