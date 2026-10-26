الذهب يستقر قرب 4000 دولار للأونصة بعد أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران

سنغافورة-سانا‏

استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 4000 دولار للأونصة في تعاملات اليوم ‏الإثنين، بعد تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران الماضي، وسط ترقب ‏المستثمرين تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ‏بشأن السياسة النقدية.‏

وبحسب موقع بلومبرغ، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 بالمئة إلى ‌‏3993.20 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 08:18 صباحاً بتوقيت سنغافورة، بعدما ‏تراجعت الأسعار بأكثر من 4 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.‏

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 54.12 ‏دولاراً للأونصة، بعدما خسرت 5.4 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل ‏البلاتين والبلاديوم ارتفاعاً طفيفاً.‏

ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أواخر شباط الماضي، فقد الذهب ‏نحو ربع قيمته، متأثراً بتوقعات تشديد السياسة النقدية ومساعي الاقتصادات الكبرى ‏لكبح التضخم.‏

وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية الأسبوع الماضي، مع انتقال استثمارات من ‏الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى السندات، وبيع بعض المستثمرين الذهب ‏لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم.‏