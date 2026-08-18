مقتل 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي في غزة

القدس المحتلة-سانا



قتل ستة فلسطينيين بينهم طفل، اليوم الثلاثاء، جراء قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي استهدف ميناء الصيادين في قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مقهى داخل الميناء، ما أدى إلى مقتل ستة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم إصابات وصفت بالحرجة.



وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الفلسطينيين الموجودين في المكان سقطوا في حوض الميناء، فيما تجري محاولات لإنقاذهم.



وفي الضفة الغربية أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح ورضوض، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب في بيت أمرين شمال غرب نابلس.



وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا، في وقت سابق اليوم، جراء اعتداءات وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما اعتقلت 6 فلسطينيين في الضفة الغربية.