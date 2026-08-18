إدانات عربية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب

عواصم-سانا
توالت اليوم الثلاثاء الإدانات العربية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، وسط دعوات إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
السعودية
وأدانت السعودية الغارات، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، على رفض المملكة لهذا الاعتداء، داعية المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية، ومؤكدة تضامنها مع الجمهورية العربية السورية، ودعمها كل ما من شأنه صون سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري.
الكويت
بدورها، أدانت دولة الكويت بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيداً من شأنه تقويض أمن المنطقة واستقرارها.
ودعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددة موقف الكويت الثابت الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.
مصر
وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية المصرية الغارات الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، رفض مصر الكامل لاستمرار إسرائيل في انتهاك الأراضي السورية، محذرة من أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة وتهديد الأمن والسلام الإقليميين.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد في المنطقة.
مجلس التعاون الخليجي
كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري، مؤكداً أن الاستهداف الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعدياً مرفوضاً على سيادتها وحرمة أراضيها، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول.
وأشار البديوي إلى أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
وجدد البديوي تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها.
وكانت سوريا، في وقت سابق اليوم، أدانت بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور، واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.