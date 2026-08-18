إدانات عربية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب

عواصم-سانا‏

توالت اليوم الثلاثاء الإدانات العربية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، وسط ‏دعوات إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي ‏السورية.‏

السعودية

وأدانت السعودية الغارات، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة سوريا ووحدة أراضيها.‏

وشددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، على رفض المملكة لهذا الاعتداء، داعية المجتمع ‏الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية، ومؤكدة تضامنها مع الجمهورية العربية السورية، ‏ودعمها كل ما من شأنه صون سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري.‏

الكويت

بدورها، أدانت دولة الكويت بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا ووحدة ‏أراضيها، وتصعيداً من شأنه تقويض أمن المنطقة واستقرارها.‏

ودعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياتهما ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق ‏الأمم المتحدة، مجددة موقف الكويت الثابت الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.‏

مصر

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية المصرية الغارات الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة ‏أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.‏

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، رفض مصر الكامل لاستمرار إسرائيل في انتهاك الأراضي السورية، ‏محذرة من أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة وتهديد الأمن ‏والسلام الإقليميين.‏

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ووقف سياسة ‏فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد في المنطقة.‏

مجلس التعاون الخليجي

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور ‏العسكري، مؤكداً أن الاستهداف الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعدياً مرفوضاً على سيادتها وحرمة أراضيها، ‏ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول.‏

وأشار البديوي إلى أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية ‏الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه ‏الانتهاكات والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.‏

وجدد البديوي تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها.‏

وكانت سوريا، في وقت سابق اليوم، أدانت بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ‏الظهور، ‏واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، ‏وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.‏