غوتيريش يحذر من انهيار “الأونروا” جراء نقص التمويل والحملات الإسرائيلية ضدها

واشنطن-سانا



حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن النقص الحاد في التمويل سيؤدي إلى انهيار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، مشيراً إلى أن سبل عيش وسلامة ملايين الفلسطينيين باتت مهددة وعلى المحك.



ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء عن غوتيريش قوله في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمانحين خُصص للوكالة الأممية: “إن الأونروا تواجه قيوداً شاملة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن النقص الحاد في السيولة يهدد استمرار عملها في المنطقة برمّتها”.



وأعرب غوتيريش عن صدمته إزاء الجهود المتواصلة لتهميش عمل الوكالة وتقويضها عبر حملات التضليل، والإجراءات التشريعية، والقيود العملياتية، والعراقيل الدبلوماسية التي يفرضها كيان الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن أي تقليص إضافي لتمويل الأونروا قد يدفع الأوضاع في المنطقة إلى ما بعد نقطة الانهيار.



وكانت الوكالة الأممية قد اضطرت إلى تقليص نطاق عملياتها الإنسانية والخدمية منذ مطلع العام الحالي، جراء أزمة التمويل الخانقة الناتجة عن تراجع التزامات بعض الدول المانحة وضغوط الاحتلال الإسرائيلي.