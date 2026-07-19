وزيرا الخارجية الأردني والسعودي يبحثان هاتفياً جهود إنهاء التصعيد بالمنطقة

عمان-سانا

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، التصعيد الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لإنهائه.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الوزيرين أدانا الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وأكدا التضامن المطلق في مواجهتها.

وشدّد الوزيران على ضرورة إنهاء التصعيد بالمنطقة، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات والتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر كافة، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وكان الوزير الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكدا في اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم، ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وإنهاء التصعيد بالمنطقة.