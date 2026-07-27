إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية في مدينة تورنتو ‏الكندية

photo 2026 07 27 19 59 26 إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية في مدينة تورنتو ‏الكندية
مصدر الصورة-رويترز

تورنتو-كندا-سانا‏

أعلنت الشرطة الكندية اليوم الإثنين، عن حادثة إطلاق نار ‏خارج مبنى القنصلية الأمريكية وسط مدينة تورنتو دون ‏تسجيل أي إصابات بشرية في ثاني استهداف للمبنى ‏خلال العام الجاري‎.‎

وأوضحت الشرطة في بيان لها على منصة “إكس” أن ‏عناصرها رصدوا سيارة بيضاء تفر من مكان الحادث ‏الواقع في شارع يونيفرستي أفينيو عقب إطلاق النار ‏مباشرة، مؤكدةً فتح تحقيق فوري لتعقب المشتبه بهم‎.

وأفادت الشرطة التي اتجهت إلى الموقع بعد سماع دوي ‏إطلاق نار بالعثور على أدلة مادية وبقايا مقذوفات في ‏الشارع المحيط بالمبنى، وفرضت طوقاً أمنياً بمحيط ‏المنطقة وبدأت بجمع الأدلة الجنائية‎.‎

يُذكر أن مبنى القنصلية الأمريكية في تورنتو كان قد ‏تعرض لاستهداف مماثل في العاشر من آذار الماضي، ‏حيث أُطلقت عليه عدة رصاصات‎.‎

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