إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية في مدينة تورنتو ‏الكندية

تورنتو-كندا-سانا
أعلنت الشرطة الكندية اليوم الإثنين، عن حادثة إطلاق نار خارج مبنى القنصلية الأمريكية وسط مدينة تورنتو دون تسجيل أي إصابات بشرية في ثاني استهداف للمبنى خلال العام الجاري.
وأوضحت الشرطة في بيان لها على منصة “إكس” أن عناصرها رصدوا سيارة بيضاء تفر من مكان الحادث الواقع في شارع يونيفرستي أفينيو عقب إطلاق النار مباشرة، مؤكدةً فتح تحقيق فوري لتعقب المشتبه بهم.
وأفادت الشرطة التي اتجهت إلى الموقع بعد سماع دوي إطلاق نار بالعثور على أدلة مادية وبقايا مقذوفات في الشارع المحيط بالمبنى، وفرضت طوقاً أمنياً بمحيط المنطقة وبدأت بجمع الأدلة الجنائية.
يُذكر أن مبنى القنصلية الأمريكية في تورنتو كان قد تعرض لاستهداف مماثل في العاشر من آذار الماضي، حيث أُطلقت عليه عدة رصاصات.