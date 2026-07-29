الخارجية السعودية: ضرباتنا على أهداف بالعراق تنطلق من حقنا بالدفاع عن النفس المكفول بالقانون

الرياض-سانا‏

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية اليوم ‏الأربعاء ضد ميليشيا تابعة لإيران بالعراق جاءت رداً على استهداف منشآتها النفطية.‏

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وأكد بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذه الضربات أتت انطلاقاً من حق المملكة في الدفاع عن النفس ‏الذي يكفله القانون الدولي، مؤكداً أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد ولكن في حال تعرضت إلى أي اعتداءات فلن تتوانى في اتخاذ كل ‏ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها.‏

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وأوضح بيان الخارجية أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه ‏المملكة تبذل الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها، إلا أن هذه الميليشيات اختارت النهج ‏التصعيدي غير المسؤول، وانتهاك القانون الدولي، وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمباديء حسن الجوار.‏

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وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء أنها نفذت ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ‏ضد ميليشيا تابعة لإيران بالعراق رداً على استهداف منشآتها النفطية.‏

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وأدانت السعودية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق بإطلاق المسيرات، لاستهداف منشآتها ‏البترولية في المنطقة الشرقية.‏