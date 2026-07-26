عون وماكرون يبحثان تطورات لبنان والجنوب ومستقبل “اليونيفيل”

بيروت-سانا



بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأوضاع في المنطقة ولبنان، ولا سيما في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام ‏أن عون أطلع ماكرون على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين، والتي تناولت الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الإطار وآليات تنفيذ بنوده.



كما تناول الاتصال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات، حيث شدد الجانبان على أهمية وضع حد لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية.



وبحث الرئيسان أيضاً مستقبل وجود قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان بعد انتهاء ولايتها الحالية، مؤكدين أهمية استمرار المواكبة الدولية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، واتفقا على مواصلة التنسيق ومتابعة التطورات.



وكان عون أكد، يوم الجمعة الماضي، أن بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” يمثل الخيار الأفضل خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه في حال تعذر تمديد مهمتها ينبغي العمل على إيجاد قوة بديلة.



وتنتشر “اليونيفيل” في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتضم أكثر من سبعة آلاف جندي من 47 دولة، وينتهي تفويضها الحالي في نهاية كانون الأول المقبل بموجب قرار لمجلس الأمن اعتمد في آب 2025.

