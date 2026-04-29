الاحتلال الإسرائيلي يعترض سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة

القدس المحتلة-سانا

اعترضت البحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سفن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة لكسر الحصار المفروض عليها، وسيطرت على عدد منها.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام إسرائيلية تأكيدها أنّ إسرائيل بدأت السيطرة على سفن مساعدات متجهة إلى غزة، بعيداً عن سواحلها.

وكان أسطول الصمود أعلن، في بيان له في وقت سابق اليوم نقلته وكالة الأناضول، عن تعرض معظم سفنه للتشويش وهي تواصل الإبحار في البحر الأبيض المتوسط شاقة طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

وكتب الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، في تدوينة عبر حسابه على منصة إنستغرام: “معظم قوارب الأسطول تتعرض للتشويش”.

ويضم أسطول الصمود نحو 100 سفينة على متنها نحو 1000 ناشط من عدة دول.