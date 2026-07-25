التعليم العالي: بدء استرداد السلفة لغير المقبولين بمفاضلة الدراسات ضمن مقاعد العرب والأجانب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية استرداد سلفة الـ 500 دولار للطلاب السوريين وغير السوريين الذين لم تُقبل رغباتهم في مفاضلة الدراسات العليا للعام الدراسي 2025–2026 ضمن مقاعد العرب والأجانب، وكانت قد دُفعت عبر تطبيق “شام كاش”.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها في التلغرام اليوم السبت، أن بدء استرداد السلفة سيكون اعتباراً من يوم غد الأحد، وذلك من خلال مراجعة مديرية الشؤون المالية في الوزارة، أو عبر تقديم طلب إلى مديرية شؤون الطلاب ومديرية البحث العلمي والدراسات العليا في إحدى الجامعات الحكومية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في التاسع من شهر نيسان الماضي عن صدور نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية ودبلوم التأهيل التربوي للعام الدراسي 2025-2026.

وسمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب المقبولين قبولاً شرطياً في مفاضلة الدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2026 باستكمال وثيقة اختبار المقدرة اللغوية ضمن المهلة النظامية المحددة، دون أن يؤثر ذلك على حقهم في التسجيل.