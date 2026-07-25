وزير النقل: حادث طريق دير الزور – دمشق فاجعة وإعادة تأهيله ‌‏أولوية

دمشق-سانا
قدم وزير النقل يعرب بدر تعازيه إلى أُسر وذوي ضحايا حادث المرور المروع الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق ، مؤكداً أنه فاجعة مؤلمة، بينما أوضح أن الوزارة كانت أعلنت الشهر الماضي عن استدراج عروض لإعادة تأهيل وتطوير هذا الطريق من منطلق مسؤوليتها في تطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية.
وأوضح بدر في بيان عبر قناة الوزارة على التلغرام، اليوم السبت، أن هذا الطريق يعدّ من المحاور الحيوية التي عانت سنوات طويلة من الإهمال وتراجع أعمال الصيانة خلال فترة النظام البائد، قبل أن يستعيد دوره مع عودة الحركة المرورية لنقل المسافرين والبضائع.
تحقيق فني لتحديد أسباب الحادث
أكد وزير النقل أن السلامة المرورية ترتبط بعوامل عدة تشمل البنية التحتية، وجاهزية المركبات، والالتزام بقواعد المرور، وسلوك السائقين، والرقابة على النقل، لافتاً إلى أن الحد من الحوادث يتطلب العمل على جميع هذه المحاور بالتوازي.
وأشار الوزير إلى أهمية انتظار نتائج التحقيق الفني لتحديد الأسباب المباشرة للحادث المُفجع، لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوئها.
استدراج عروض لإعادة تأهيل الطريق
وأشار الوزير بدر إلى أن هذا الطريق أدرجته الوزارة ضمن أولوياتها، حيث أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية نهاية الشهر الفائت، عن استدراج عروض لإعادة تأهيله وتطويره، ضمن مبادرة حكومية شاملة تهدف إلى رفع مستوى السلامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق، على أن تُستكمل الإجراءات اللازمة لاختيار العرض المناسب والبدء بالتنفيذ بأسرع وقت ممكن، وفق الأصول والأنظمة النافذة، بما يسهم في السرعة بمعالجة واقع الطريق ورفع مستوى السلامة، على أن تنتهي الأعمال خلال سنتين من تاريخه.
وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية، واستدعى استنفار منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ، وإرسال فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلى جانب رفع جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.