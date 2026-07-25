وزير النقل: حادث طريق دير الزور – دمشق فاجعة وإعادة تأهيله ‌‏أولوية

دمشق-سانا

قدم وزير النقل يعرب بدر تعازيه إلى أُسر وذوي ‏ضحايا حادث المرور ‏المروع الذي وقع على طريق دير الزور – ‏دمشق ، مؤكداً أنه فاجعة مؤلمة، بينما أوضح أن الوزارة كانت أعلنت الشهر الماضي عن استدراج عروض ‏لإعادة تأهيل وتطوير هذا الطريق من منطلق ‏مسؤوليتها في تطوير البنية ‏التحتية وتعزيز السلامة ‏المرورية.‏

وأوضح بدر في بيان عبر قناة الوزارة على التلغرام، اليوم السبت، أن هذا الطريق يعدّ من ‌‏‌‏المحاور الحيوية التي عانت سنوات طويلة من الإهمال وتراجع أعمال ‌‏‌‏الصيانة خلال فترة النظام البائد، قبل أن يستعيد دوره مع عودة الحركة ‌‏‌‏المرورية لنقل المسافرين والبضائع.‏

تحقيق فني لتحديد أسباب الحادث

أكد وزير النقل أن السلامة المرورية ترتبط بعوامل عدة تشمل البنية ‏التحتية، وجاهزية المركبات، والالتزام بقواعد ‌‌‏المرور، وسلوك السائقين، ‏والرقابة على النقل، لافتاً إلى أن الحد من ‌‌‏الحوادث يتطلب العمل على جميع هذه ‏المحاور بالتوازي.‏

وأشار الوزير إلى ‏أهمية انتظار نتائج التحقيق الفني لتحديد الأسباب المباشرة ‏للحادث المُفجع، ‌‌‏لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوئها.‏

استدراج عروض لإعادة تأهيل الطريق

وأشار الوزير بدر إلى أن هذا الطريق أدرجته الوزارة ضمن أولوياتها، ‌‏‌‏حيث أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية نهاية الشهر الفائت، عن ‌‏‌‏استدراج عروض لإعادة تأهيله وتطويره، ضمن مبادرة حكومية شاملة ‌‏‌‏تهدف إلى رفع مستوى السلامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق، على أن ‌‏‌‏تُستكمل الإجراءات اللازمة لاختيار العرض المناسب والبدء بالتنفيذ بأسرع ‌‏‌‏وقت ممكن، وفق الأصول والأنظمة النافذة، بما يسهم في السرعة بمعالجة ‌‏‌‏واقع الطريق ورفع مستوى السلامة، على أن تنتهي الأعمال خلال سنتين من ‌‏‌‏تاريخه.‏

وشهد طريق دير الزور – دمشق في وقت سابق اليوم، حادث سير مروعاً ‌‏‌‏جراء تصادم حافلتي نقل ركاب، ما أدى إلى وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 ‌‏‌‏آخرين في حصيلة أولية، واستدعى استنفار منظومة الإحالة والإسعاف ‌‏‌‏والطوارئ، وإرسال فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلى جانب رفع ‌‏‌‏جاهزية المشافي في المحافظات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية ‌‏‌‏الطبية اللازمة.‏

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