سويسرا: الظروف مهيأة لاستئناف فوري للمحادثات الفنية بين واشنطن ‏وطهران

بيرن-سانا‏

أعلنت سويسرا، اليوم الإثنين، أن الظروف باتت مهيأة “لاستئناف فوري” ‏للمحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة، عقب انتهاء الجولة الأولى من ‏المفاوضات بين الجانبين أمس، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام نهائي ‏بينهما‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية السويسرية قولها في بيان: إن ‏الوسيط السويسري يرحب بالتقدم الذي تحقق خلال المفاوضات الدبلوماسية ‏المكثفة التي استمرت طوال ليلة الـ 21–الـ22 من حزيران في مدينة بورغن شتوك، ‏مشيرة إلى أن خريطة الطريق المتفق عليها توفر الظروف اللازمة لاستئناف ‏المحادثات الفنية بشكل فوري‎.‎

وأضاف البيان: إن المفاوضات بدأت الأحد في المنتجع السويسري بموجب ‏مذكرة تفاهم سابقة تنص على إجراء مفاوضات تمتد 60 يوماً قابلة للتمديد، ‏بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي وتسوية القضايا العالقة‎.‎

وأكدت الخارجية السويسرية استعدادها لدعم هذه العملية في إطار دورها في ‏الوساطة والدبلوماسية، بهدف المساهمة في خفض التصعيد وتعزيز ‏الاستقرار في المنطقة‎.‎

وكانت قطر وباكستان أكدتا في بيان مشترك في وقت سابق اليوم أن إيران ‏والولايات المتحدة اتفقتا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال ‌‏60 يوماً، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لضمان استمرار فتح مضيق هرمز، ‏ضمن جهود لاحتواء التصعيد الإقليمي‎.‎