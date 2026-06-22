سويسرا: الظروف مهيأة لاستئناف فوري للمحادثات الفنية بين واشنطن ‏وطهران

بيرن-سانا
أعلنت سويسرا، اليوم الإثنين، أن الظروف باتت مهيأة “لاستئناف فوري” للمحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة، عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين أمس، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام نهائي بينهما.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية السويسرية قولها في بيان: إن الوسيط السويسري يرحب بالتقدم الذي تحقق خلال المفاوضات الدبلوماسية المكثفة التي استمرت طوال ليلة الـ 21–الـ22 من حزيران في مدينة بورغن شتوك، مشيرة إلى أن خريطة الطريق المتفق عليها توفر الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات الفنية بشكل فوري.
وأضاف البيان: إن المفاوضات بدأت الأحد في المنتجع السويسري بموجب مذكرة تفاهم سابقة تنص على إجراء مفاوضات تمتد 60 يوماً قابلة للتمديد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي وتسوية القضايا العالقة.
وأكدت الخارجية السويسرية استعدادها لدعم هذه العملية في إطار دورها في الوساطة والدبلوماسية، بهدف المساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وكانت قطر وباكستان أكدتا في بيان مشترك في وقت سابق اليوم أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لضمان استمرار فتح مضيق هرمز، ضمن جهود لاحتواء التصعيد الإقليمي.