غوتيريش يلتقي رئيس مجلس الشعب وعدداً من المسؤولين في دمشق

دمشق-سانا

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر تشرين بدمشق سلسلة من اللقاءات اليوم السبت، شملت رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمين السر، وذلك في إطار برنامج الزيارة التاريخية لسوريا.

كما تضمنت سلسلة اللقاءات، مباحثات مع محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، بحضور مندوب سوريا ‏الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، ورئيسة لجنة التحقيق في مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات رغداء زيدان.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له صباح اليوم إلى مطار ‏دمشق ‏الدولي، وكان في استقبالهم وزير ‏الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك في ‏إطار زيارة تاريخية لسوريا ‏تعتبر الأولى لأمين عام ‏الأمم المتحدة منذ عام 2009.