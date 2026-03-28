مبعوث ترامب يرجّح بدء محادثات مع إيران هذا الأسبوع

واشنطن-سانا

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، عن اعتقاده بأن إيران ستجري محادثات مع واشنطن “هذا الأسبوع”، في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهر في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ويتكوف قوله خلال منتدى اقتصادي في ميامي اليوم الجمعة: “نعتقد أنه ستكون هناك اجتماعات هذا الأسبوع، ونحن بالتأكيد نأمل ذلك”، وذلك رداً على سؤال بشأن المفاوضات مع إيران.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تنتظر رداً من طهران على مقترحها لإنهاء الحرب، وقال: “لدينا خطة من 15 بنداً مطروحة على الطاولة ونتوقع من الإيرانيين الرد، ويمكن أن تحل كل شيء”.

وبينما ترفض طهران الاعتراف بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، قدم الإيرانيون “رسمياً”، عبر وسيط باكستاني، رداً على خطة أميركية من 15 بنداً، وفق ما أوردت بعض المواقع الإيرانية المحسوبة على النظام في طهران.

تحويل مسار طائرة صينية إلى مطار في شنغهاي جراء حريق بمقصورة الركاب
الدفاع الجوي السعودي يدمر أربع مسيرات في أجواء البلاد
السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
ارتقاء 20 فلسطينياً في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
مقتل 12 شخصاً في إطلاق نار على شاطئ بوندي في سيدني الأسترالية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك