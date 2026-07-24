ملك الأردن وسلطان عُمان يبحثان تطورات الأوضاع وجهود خفض التصعيد

عمان-سانا



بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الجانبين أكدا خلال الاتصال ضرورة خفض التصعيد، والتوصل إلى تهدئة شاملة تسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وشدد الملك عبد الله الثاني على أن الأردن مستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه الوطني، وصون سلامة مواطنيه، والحفاظ على أمن أراضيه في ظل التطورات الراهنة.



ويأتي هذا الاتصال في ظل تكثيف الاتصالات الإقليمية الهادفة إلى احتواء التوترات، وخفض التصعيد، ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم المساعي السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات.



وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، إسقاط سبعة ‏صواريخ وست طائرات مسيّرة قادمة من إيران، استهدفت أراضي المملكة.