الصوماليون ينتخبون مجالس محلية في مقديشو لأول مرة منذ عقود

مقديشو-سانا

توجّه الصوماليون اليوم إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في أول انتخابات محلية مباشرة تشهدها العاصمة مقديشو منذ نحو ستين عاماً، في خطوة تُعدّ محطة مفصلية على طريق تعزيز الحياة الديمقراطية في البلاد.

وأفادت لجنة الانتخابات، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، بأن عدد الناخبين المسجلين يناهز 400 ألف شخص من أصل أكثر من مليوني نسمة في مقديشو، حيث يتنافس 1600 مرشح على 390 مقعداً محلياً.

وتُعتبر هذه الانتخابات اختباراً مهماً قبيل الاستحقاق الرئاسي المقرر عام 2026، فيما نشرت الحكومة الصومالية أكثر من عشرة آلاف عنصر أمن في العاصمة لضمان سلامة العملية الانتخابية وسيرها بشكل منظم.

يُشار إلى أن الوضع الأمني في مقديشو شهد خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً، إذ تؤكد السلطات أن الهجمات المسلحة انخفضت بنسبة 86%، الأمر الذي ساهم في تهيئة الأجواء لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.

