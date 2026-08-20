سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع آفاق الشراكة والاستثمار

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع نائب وزير الصناعة ‏والتكنولوجيا التركي أوروتش بابا إينان، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الصناعي ‏والاقتصادي بين سوريا وتركيا، وتوسيع آفاق الشراكة والاستثمار، بما يخدم مصالح ‏البلدين.‏

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء ‏تناول فرص تطوير التعاون في القطاعات الصناعية، والاستفادة من الإمكانات ‏المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في دعم الإنتاج، وتنشيط الاستثمارات، وتعزيز حركة ‏التجارة وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الصناعي السوري.‏

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات التعاون ‏الصناعي، بما يدعم بناء شراكات اقتصادية مستدامة، ويعزز التكامل بين القطاعات ‏الصناعية في البلدين.‏

وكانت وزارتا الطاقة في سوريا وتركيا، وقعتا أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم ثلاثية في ‏مجال علوم الأرض والتعدين، وذلك في قصر ‏تشرين بدمشق، وتهدف المذكرة إلى ‏تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء ‏القدرات الوطنية، إضافة ‏إلى تطوير التعاون في استكشاف الموارد المعدنية ذات ‏الأولوية.‏