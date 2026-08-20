سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع آفاق الشراكة والاستثمار

دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أوروتش بابا إينان، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين سوريا وتركيا، وتوسيع آفاق الشراكة والاستثمار، بما يخدم مصالح البلدين.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء تناول فرص تطوير التعاون في القطاعات الصناعية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في دعم الإنتاج، وتنشيط الاستثمارات، وتعزيز حركة التجارة وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الصناعي السوري.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات، وتطوير مجالات التعاون الصناعي، بما يدعم بناء شراكات اقتصادية مستدامة، ويعزز التكامل بين القطاعات الصناعية في البلدين.
وكانت وزارتا الطاقة في سوريا وتركيا، وقعتا أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين، وذلك في قصر تشرين بدمشق، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، إضافة إلى تطوير التعاون في استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية.