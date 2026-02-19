مصرع 8 متزلجين وفقدان تاسع إثر انهيار ثلجي في كاليفورنيا

كاليفورنيا-سانا

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية انتشال جثث ثمانية متزلجين لقوا حتفهم إثر انهيار ثلجي وقع في منطقة بحيرة تاهو بسلسلة سييرا نيفادا خلال رحلة تزلج في المناطق النائية، فيما لا يزال متزلج تاسع في عداد المفقودين، في أكثر الانهيارات الثلجية دموية في الولايات المتحدة منذ نحو خمسة عقود.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” عن قائد شرطة مقاطعة نيفادا شانان مون قوله: إن “فرق الإنقاذ حوّلت مهمتها من البحث عن ناجين في ظل ظروف جوية قاسية وانعدام الرؤية إلى انتشال الجثث”، موضحاً أن الفرق تمكنت من انتشال جثث المتزلجين الثمانية، بينما نجا ستة آخرون بعد أن احتموا بالثلوج خلال العاصفة الشتوية العنيفة.

وأشار مون إلى أن خطر الانهيارات الثلجية لا يزال مرتفعاً، ما يثير مخاوف إضافية على سلامة فرق الاستجابة الأولى العاملة في الموقع.

ورجّح خبراء أن سبب الكارثة يعود إلى عدم استقرار طبقات الثلوج، حيث أدت أسابيع من الطقس الجاف إلى تكوين طبقة قاعدية ضعيفة، تبعتها كميات كبيرة من الثلوج الجديدة التي لم تلتصق بالطبقة القديمة، ما تسبب في تشكّل لوح ثلجي غير مستقر.

ووفقاً للسلطات، بلغ طول الانهيار ما يعادل مساحة ملعب كرة قدم تقريباً، وعلى الرغم من التزام مجموعة المتزلجين بالإرشادات وتجهيزهم للمسار، إلا أن الثلوج الكثيفة والرياح العاتية جعلت الظروف شديدة الخطورة وصعبة السيطرة.

وبحسب مركز معلومات الانهيارات الثلجية في كولورادو، سجّلت الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية وسطياً، 27 وفاة سنوياً بسبب الانهيارات الثلجية.