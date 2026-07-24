تسجيل موقع سبسطية الفلسطيني على قائمة التراث العالمي لدى ‌‏اليونسكو

القدس المحتلة-سانا

نجحت دولة فلسطين في تسجيل موقع سبسطية على قائمة التراث العالمي المعرض ‏للخطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وذلك خلال أعمال ‏الدورة ال”48″ للجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الجمعة عن لجنة التراث العالمي قولها في ‏قرارها بهذا الشأن: “إنّ سبسطية تتميز بتعدد طبقاتها الأثرية ووضوح تسلسلها التاريخي، ‏بما يعكس تطوراً متواصلاً للمركز الحضري والسياسي والديني عبر أكثر من ألفي عام، ‏وهو ما يمنح الموقع قيمة عالمية استثنائية تستحق الحماية في إطار اتفاقية التراث ‏العالمي”.‏

شاهد على تعاقب الحضارات والثقافات

وجاء قرار اللجنة هذا بعد اعتماد ملف الترشيح الذي أعدته دولة فلسطين، والذي أبرز ‏القيمة العالمية الاستثنائية لموقع سبسطية بوصفه شاهداً فريداً على تعاقب الحضارات ‏والثقافات التي استوطنت المنطقة منذ العصر الحديدي مروراً بالعصور الهلنستية ‏والرومانية والبيزنطية، وصولاً إلى الفترتين الصليبية والعثمانية.‏

كما قررت اللجنة إدراج الموقع ذاته على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، نظراً لما ‏يواجهه من تهديدات جسيمة ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مخططات ‏الاستيلاء على الأراضي، ومشاريع تغيير الطابع التاريخي والأثري للموقع، إلى جانب ‏القيود المفروضة على أعمال الحماية والإدارة والصون، الأمر الذي يستوجب تعزيز ‏الجهود الدولية لضمان الحفاظ على قيمته العالمية الاستثنائية.‏

إنجاز وطني وخطوة لحماية الموقع

ورحبت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بهذا القرار التاريخي، مؤكدة أنه يمثل إنجازاً ‏وطنياً جديداً يعكس المكانة الحضارية لفلسطين، وخطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الدولية ‏للموقع، ويضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في صون سبسطية والحفاظ ‏على أصالتها وسلامتها، في ظل التهديدات المتواصلة التي تستهدف الموقع ومحيطه.‏

وكانت لجنة التراث العالمي اعتمدت أمس الأول أربعة قرارات خاصة بفلسطين، أكدت ‏فيها وجوب صون مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة الخطر، وبطلان جميع ‏الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وشملت القرارات ‏مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، ودير القديس هيلاريون/تل أم ‏عامر في غزة، وبتير المشهد الثقافي جنوب القدس.‏