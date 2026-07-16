الآثار الفلسطينية تسجل 12 موقعاً فلسطينياً جديداً على القائمة التمهيدية للتراث العالمي

القدس المحتلة-سانا



أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية اليوم الخميس، اعتماد تسجيل 12 موقعاً فلسطينياً جديداً على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لفلسطين لدى اليونسكو، ليرتفع بذلك عدد المواقع الفلسطينية المدرجة على القائمة التمهيدية إلى 23 موقعاً.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الوزارة قولها في بيان: “إنّ هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حضور التراث الفلسطيني على المستوى الدولي، وإبراز تنوعه الثقافي والطبيعي، وترسيخ مكانته باعتباره جزءاً أصيلاً من التراث الإنساني العالمي، ويمثل خطوة أساسية تسبق إعداد ملفات الترشيح لإدراجها على قائمة التراث العالمي، ويسهم في تعزيز فرص حمايتها والحفاظ عليها”.



وأضافت الوزارة: إن هذا الإنجاز يأتي في ظل حملة تصعيدية خطيرة من الاحتلال على مواقع التراث الفلسطيني، حيث استهدف في الآونة الأخيرة مجموعة من المواقع الأثرية المهمة مثل سبسطية وبرك سليمان والحرم الإبراهيمي الشريف، وذلك بهدف عزل هذه المواقع عن محيطها والسيطرة عليها.



وجددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل على توثيق وحماية التراث الثقافي الفلسطيني، رغم التحديات التي تواجه المواقع التراثية والأثرية، بما يضمن الحفاظ عليها للأجيال القادمة.



وفي الـ 31 من تشرين الأول عام 2011 سجّلت القضية الفلسطينية إنجازاً دبلوماسياً بارزاً بدخول دولة فلسطين رسمياً كعضو كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد تصويت الجمعية العامة للمنظمة لصالح القرار بـ 107 أصوات مؤيدة، مقابل رفض 14 دولة وامتناع 52 أخرى عن التصويت.

