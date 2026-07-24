دفاعات البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية

المنامة-سانا
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت اليوم الجمعة عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي كانت تستهدف المملكة.
وقالت القيادة العامة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “x”: “إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين”.
وفي السياق، شددت القيادة العامة على أن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، داعية المواطنين لتوخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء.
وجددت القيادة العامة تأكيدها على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت الثلاثاء الفائت أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في 28 شباط الماضي.