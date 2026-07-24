دفاعات البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية

المنامة-سانا‏

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ‏ودمرت اليوم الجمعة عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي كانت تستهدف المملكة.‏

وقالت القيادة العامة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “‏x‏”: “إن إيران ‏تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة ‏البحرين”.‏

وفي السياق، شددت القيادة العامة على أن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات ‏الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، داعية المواطنين لتوخي الحذر، ‏وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء.‏

وجددت القيادة العامة تأكيدها على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في ‏استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت الثلاثاء الفائت أن منظومات الدفاع ‏الجوي التابعة لها تصدت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.‏

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، واستمرار الاعتداءات ‏الإيرانية على عدد من الدول، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في 28 ‏شباط الماضي.‏