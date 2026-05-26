مقتل 5 فلسطينيين في قصف وإطلاق نار نفذه الجيش الإسرائيلي على مخيم المغازي بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن هجوماً شنته طائرة مسيّرة إسرائيلية رافقه إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال على مجموعة من المدنيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة تسبب بمقتل خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع السابع من تشرين الأول 2023 بلغ 72.803 قتيلاً و172.855 جريحاً.

وأشارت الوزارة، إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، بلغ إجمالي عدد الضحايا 906 قتلى، و2.747 جريح، لافتةً إلى أنّ عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب استمرار القصف وصعوبة الأوضاع الميدانية.

وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل طفلة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس ‏جنوب قطاع غزة.