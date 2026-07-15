الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد التضامن مع عُمان والإمارات والكويت

القاهرة-سانا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، والكويت جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات المتصاعدة في المنطقة، ولا سيما التصعيد الخطير والاعتداءات الإيرانية على دول بالمنطقة.



وجاء في بيان نشره الأمين العام نبيل فهمي على منصة إكس اليوم الأربعاء، أن الاتصالات تناولت الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت سلطنة عُمان، والاعتداء على ناقلتي النفط “مومباسا” و”الباهية” التابعتين للإمارات، إضافة إلى الهجمات التي طالت دولة الكويت، وما خلّفته تلك الاعتداءات من خسائر بشرية وإصابات.

وأعرب فهمي عن إدانته ورفضه الكامل لهذه الاعتداءات، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكداً أن أمن وسلامة الملاحة البحرية واحترام قواعد القانون الدولي يشكلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على الأمن الجماعي، واستقرار الاقتصاد العالمي.



وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع المزيد من التصعيد، مجدداً تضامن جامعة الدول العربية المطلق مع سلطنة عُمان والإمارات والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول لحماية أمنها وسلامة أراضيها، ومؤكداً في الوقت ذاته رفض الجامعة القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهديد أمن الدول العربية، أو المساس باستقرارها وسيادتها.



وجددت إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإلحاق أضرار بالبنى التحتية.