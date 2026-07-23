الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا

بروكسل-سانا

أقر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، تستهدف قطاعات الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة، مع الإبقاء على سقف أسعار النفط الروسي عند مستواه الحالي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قوله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: إن الحزمة الجديدة تستهدف “القطاعات الـ21 الأكثر تأثيراً، بما فيها الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة”، إضافة إلى إدراج مزيد من المسؤولين الروس على قوائم العقوبات الأوروبية.

وسعى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى التوصل لاتفاق بشأن تجميد سقف الأسعار المفروض على صادرات النفط الخام الروسي عند 44 دولاراً للبرميل، لتجنب ارتفاع كبير في الأسعار.

وبموجب الاتفاق، سيبقى سقف الأسعار الحالي سارياً لمدة 12 شهراً، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي للحد من استفادة روسيا من ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن العقوبات تواصل إضعاف الأسس الاقتصادية لما وصفته بـ”المجهود الحربي الروسي”.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال قمة عقدت في بروكسل في التاسع عشر من الشهر الماضي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة 12 شهراً بسبب الحرب في أوكرانيا.