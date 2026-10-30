الدفاع المدني وأمن الطرق يواصلان إجلاء سيارات متضررة جراء السيول على طريق دير الزور-دمشق تاريخ النشر: 2026/10/30 9:38 مساءً اخر تحديث: 2026/10/30 9:39 مساءً قائمة الصور 1/5 قوات الأندوف تزيل مخلفات حربية وذخائر غير منفجرة في ريف القنيطرة الجنوبي مشاركة واسعة في سباق الخيول العربية الأصيلة في مضمار فروسية حماة بقلوب يملؤها الأمل وحب الوطن.. أهالي في حمص يودعون أبناءهم بحرارة قبل التحاقهم بدورات تدريبية تؤهلهم الانضمام إلى صفوف وزارة الداخلية مغارة الضوايات في مشتى الحلو بريف طرطوس… معلم سياحي بارز وكنز طبيعي فريد الأمن العام يلقي القبض على متورطين بجرائم ضد المدنيين في حي التضامن صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أمن الطرقالدفاع المدني السوريطريق دير الزور-دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في عام وسط هبوط حاد للمعادن النفيسة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 عرض «شبابيك» التفاعلي في حلب يناقش قضايا مجتمعية بمشاركة الجمهور أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 وفد نسائي سوري يشارك لأول مرة في أسبوع المرأة والسلام والأمن بالأمم المتحدة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 تواصل وزارة الإدارة المحلية جهودها لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026