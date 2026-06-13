“ستارمر” يُطلع أمين عام الناتو على خطة بريطانيا الدفاعية قبيل قمة أنقرة

لندن-سانا

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأمينَ العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أنه سيُصدر خطة حكومته للاستثمار في مجال الدفاع، قبيل انعقاد القمة المقبلة للحلف في أنقرة.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قوله: إن ستارمر وروته بحثا خلال اتصال هاتفي ضرورة تعزيز دول الحلف لمنظومة دفاعها الجماعي، والارتقاء بقدراتها على الاستجابة السريعة في مواجهة التهديدات المشتركة المتطورة.

وأوضح المتحدث أن ستارمر عرض أحدث المستجدات بشأن خطة الاستثمار الدفاعي، مؤكداً التزامه بنشرها قبل قمة الحلف في أنقرة، مشيراً إلى أن الأمين العام “رحّب بزيادة الاستثمارات البريطانية في مجال الدفاع، باعتبار المملكة المتحدة من أبرز المساهمين في الحلف وفي التصدي للتهديدات الراهنة”.

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت في الأول من حزيران الجاري توقيع عقود جديدة بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني (48.46 مليون دولار)، مع شركة “تاليس” للصناعات الدفاعية، لتزويد القوات المسلحة بمئات الصواريخ الخفيفة متعددة المهام، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية، ولا سيما الطائرات المسيّرة.