الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8956 قتيلاً ‏

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8956 قتيلاً و30664 جريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: “بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على البلاد منذ الثاني من آذار الماضي حتى اليوم 4389 قتيلاً و12428 جريحاً”.

ميدانياً، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير موقع في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي الحجير باتجاه بلدة تولين، ومحيط بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب، وأطراف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى وادي زبقين في قضاء صور.

كما فجّرت قوات الاحتلال منزلاً على طريق كفرشوبا “تلة سدانة” شبعا، وأقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدة القنطرة، بالتزامن مع تنفيذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” أكدت أمس الخميس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف عدداً من المدن والقرى الجنوبية خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد وحتى الثلاثاء الماضيين.

وكان لبنان وإسرائيل أبرما في الـ 26 من حزيران الماضي، اتفاق إطار ينص على ‏انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، ‏بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ‏وعمليات القصف والتجريف والتفجير، لا تزال تعرقل استكمال انتشار الجيش وعودة ‏الأهالي إلى قراهم.