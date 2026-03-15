تركيا تعلن استحواذها على 65 بالمئة من سوق الطائرات المسيرة العسكرية في العالم

أنقرة-سانا

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر أن بلاده تستحوذ حالياً على نحو 65 بالمئة من سوق الطائرات المسيرة العسكرية في العالم، مشيراً إلى أن حصة كبيرة من هذا الإنتاج تعود لشركة “بايكار”.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن كاجر قوله في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد: “إن تركيا باتت من أكثر الدول خبرة في مجال الأنظمة غير المأهولة”، موضحاً أن الطائرات المسيرة “الانتحارية” أصبحت من أبرز العناصر المؤثرة في الحروب الحديثة، وأن بلاده أولت أهمية كبرى لهذا القطاع في إطار عملياتها العسكرية.

وأضاف كاجر أن الصناعات الدفاعية التركية تعمل على تقديم منتجات مبتكرة بشكل متواصل، وتسعى في المرحلة المقبلة إلى تعميق قدراتها في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ والرادارات، بالتوازي مع رفع مستويات الإنتاج المتسلسل.

ولفت الوزير التركي إلى أن شركتي “روكيتسان” و”توبيتاك ساغه” طورتا قدرات متقدمة في إنتاج الصواريخ الاستراتيجية، مبيناً أن بلاده تمتلك برنامجاً لتطوير صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر وصل إلى مراحل متقدمة، وذلك في إطار مساعيها لامتلاك ما وصفها بـ “قوة ردع قوية”.

وتُعتبر شركة “بايكار” قاطرة الصناعات الدفاعية في مجال الطيران المسير بتركيا، حيث استطاعت منذ توجهها نحو البحث والتطوير الذاتي عام 2003 كسر الاحتكار العالمي في هذا القطاع، معتمدةً على نموذج التمويل المستقل الذي منحها مرونة تقنية عالية، وقد أثبتت منصاتها الجوية، ولا سيما “بيرقدار TB2” و”أقنجي”، كفاءة ميدانية جعلتها الأكثر طلباً دولياً، ما حوّلها إلى مورد استراتيجي لـ 37 دولة، وأسهم في تعزيز مكانة التكنولوجيا المتقدمة كمكون أساسي في هيكلية الصادرات الدفاعية العالمية.