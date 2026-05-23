واشنطن تفرض على الساعين للحصول على إقامة دائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتعين على غالبية الأجانب الساعين للحصول على بطاقات “غرين كارد” (Green Card)، التي تمنح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، أن يتقدّموا بطلباتهم في بلدانهم.

ونقلت فرانس برس عن الناطق باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية زاك كالر قوله: “ابتداء من الآن، يجب على الأجنبي الموجود بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة، والذي يريد الحصول على الـ”غرين كارد”، أن يعود إلى بلده لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية”.



وتابع كالر: “إن غير المهاجرين، على غرار الطلاب والعمّال المؤقتين، أو الأشخاص الحاصلين على تأشيرات سياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدّد”، وأضاف: “إن نظامنا مصمّم لكي يغادروا عند انتهاء زيارتهم”، موضحاً “لا ينبغي أن تكون زيارتهم بمثابة خطوة أولى في عملية الحصول على الـ”غرين كارد”.



وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تمنح الولايات المتحدة أكثر من مليون “غرين كارد” كل عام، وإلى الآن هناك أكثر من نصف مقدّمي الطلبات في الولايات المتحدة.



وقال كالر: إن إلزام الساعين للحصول على الإقامة الدائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم، “يقلّل الحاجة إلى تعقّب وإبعاد أولئك الذين يقرّرون التواري والبقاء في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بعد رفض طلب إقامتهم”.



ولفت إلى أن طلبات الحصول على الإقامة الدائمة ستتولاها وزارة الخارجية في المكاتب القنصلية الأمريكية في الخارج.



وكان ترامب تعهّد في حملته الانتخابية بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، كما أوقفت إدارته العمل بآليات قانونية عدّة تمكّن من الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة منذ توليه المنصب.

