مداهمات لمقار لجنة الانتخابات الكورية الجنوبية بشبهة التلاعب ببيانات المشاركة

سيئول-سانا
داهم فريق تحقيق مشترك من النيابة العامة والشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مقر اللجنة الوطنية للانتخابات وعدداً من فروعها، لجمع أدلة ضمن تحقيق موسع في التلاعب ببيانات نسب المشاركة، خلال الانتخابات المحلية التي جرت في الـ3 من حزيران الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن المحققين نفذوا أوامر تفتيش ومصادرة في المقر الرئيس للجنة بمدينة غواتشيون جنوب سيئول، وفروعها في أحياء سونغبا وغانغنام وسيوتشو بالعاصمة، على خلفية نقص أوراق الاقتراع في عدد من مراكز التصويت يوم الانتخابات.
وأوضح فريق التحقيق أنه رصد أدلة تشير إلى قيام بعض موظفي اللجنة بالتلاعب بالإحصاءات في نظامهم الحاسوبي دون إبلاغ رؤسائهم للتستر على أخطاء في معدلات إقبال الناخبين يوم الانتخابات.
ويشتبه فريق التحقيق في أن الموظفين عدلوا الأرقام عمداً ووزعوا الفروقات الإحصائية الناتجة عن البيانات الخاطئة على مراكز اقتراع أخرى، فيما عثر على رسائل تشير إلى تنسيق بينهم لتغيير أعداد المشاركين المسجلة.
وكان نقص أوراق الاقتراع في عدد من المراكز قد أدى إلى تعذر تصويت بعض الناخبين، ما دفع السلطات إلى تشكيل فريق التحقيق المشترك في الـ9 من حزيران الماضي، للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات.
وجرت الانتخابات المحلية التاسعة والانتخابات البرلمانية التكميلية في كوريا الجنوبية في الـ3 من حزيران الماضي، وفاز الحزب الديمقراطي الحاكم بـ12 من أصل 16 منصباً رئيساً لحكام الأقاليم ورؤساء البلديات الكبرى.