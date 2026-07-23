مداهمات لمقار لجنة الانتخابات الكورية الجنوبية بشبهة التلاعب ببيانات المشاركة

سيئول-سانا‏

داهم فريق تحقيق مشترك من النيابة العامة والشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مقر اللجنة الوطنية للانتخابات ‏وعدداً من فروعها، لجمع أدلة ضمن تحقيق موسع في التلاعب ببيانات نسب المشاركة، خلال الانتخابات المحلية التي جرت ‏في الـ3 من حزيران الماضي.‏

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن المحققين نفذوا أوامر تفتيش ومصادرة في المقر الرئيس للجنة بمدينة ‏غواتشيون جنوب سيئول، وفروعها في أحياء سونغبا وغانغنام وسيوتشو بالعاصمة، على خلفية نقص أوراق الاقتراع في ‏عدد من مراكز التصويت يوم الانتخابات.‏

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وأوضح فريق التحقيق أنه رصد أدلة تشير إلى قيام بعض موظفي اللجنة بالتلاعب بالإحصاءات في نظامهم الحاسوبي دون ‏إبلاغ رؤسائهم للتستر على أخطاء في معدلات إقبال الناخبين يوم الانتخابات.‏

ويشتبه فريق التحقيق في أن الموظفين عدلوا الأرقام عمداً ووزعوا الفروقات الإحصائية الناتجة عن البيانات الخاطئة على ‏مراكز اقتراع أخرى، فيما عثر على رسائل تشير إلى تنسيق بينهم لتغيير أعداد المشاركين المسجلة.‏

وكان نقص أوراق الاقتراع في عدد من المراكز قد أدى إلى تعذر تصويت بعض الناخبين، ما دفع السلطات إلى تشكيل فريق ‏التحقيق المشترك في الـ9 من حزيران الماضي، للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات.‏

وجرت الانتخابات المحلية التاسعة والانتخابات البرلمانية التكميلية في كوريا الجنوبية في الـ3 من حزيران الماضي، وفاز ‏الحزب الديمقراطي الحاكم بـ12 من أصل 16 منصباً رئيساً لحكام الأقاليم ورؤساء البلديات الكبرى. ‏