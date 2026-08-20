سوريا بعيون سانا خلال عام.. صور تروي حكاية وطن وتوثق ذاكرة الأمكنة والأحداث تاريخ النشر: 2026/08/20 12:32 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/20 12:32 صباحًا قائمة الصور 1/8 أبناء الجالية السورية في فرنسا ينظمون وقفة في باريس تأكيداً على وحدة الشعب السوري حُراس الأمان… انتشار لعناصر الأمن العام في مدينة حمص لتأمين بعض الفعاليات الشعبية لقطات من مكان التفجير الانتحاري في حي باب الفرج بمدينة حلب استمرار عملية توزيع جوازات السفر لأصحابها ممن سجلوا عليها قبل سقوط النظام المخلوع في فرع الهجرة والجوازات بحلب صور تظهر تحويل كنيسة مدينة الطبقة إلى مقر لميليشيات PKK الإرهابية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:توثق ذاكرة الأمكنة والأحداثسوريا بعيون سانا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الشيباني يصل إسلام أباد بأول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 19 عاماً أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 انطلاق فعاليات معرض الساحل للبناء والطاقة باللاذقية بمشاركة 25 شركة سورية أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 الدَّين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 محافظ إدلب لـ سانا: إعادة تفعيل 157 وحدة إدارية لدعم مرحلة جديدة من التنمية والإعمار أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026