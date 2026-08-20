سوريا بعيون سانا خلال عام.. صور تروي حكاية وطن وتوثق ذاكرة الأمكنة والأحداث

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أبناء الجالية السورية في فرنسا ينظمون وقفة في باريس تأكيداً على وحدة الشعب السوري
حُراس الأمان… انتشار لعناصر الأمن العام في مدينة حمص لتأمين بعض الفعاليات الشعبية
لقطات من مكان التفجير الانتحاري في حي باب الفرج بمدينة حلب
استمرار عملية توزيع جوازات السفر لأصحابها ممن سجلوا عليها قبل سقوط النظام المخلوع في فرع الهجرة والجوازات بحلب
صور تظهر تحويل كنيسة مدينة الطبقة إلى مقر لميليشيات PKK الإرهابية
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