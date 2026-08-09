باكستان تعلن القضاء على 15 مسلحاً خلال عمليات أمنية في بلوشستان

إسلام آباد-سانا



أعلنت قوات الأمن الباكستانية اليوم الأحد، القضاء على 15 مسلحاً خلال عمليات أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن بيان لقوات الأمن قولها: “إن العمليات التي نُفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية، شملت عدداً من المناطق في إقليم بلوشستان، وأسفرت عن القضاء على 15 إرهابياً، إضافة إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم”.



وأشارت قوات الأمن في بيانها إلى أن الذين تم القضاء عليهم “كانوا يعدون لتنفيذ أعمال إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار داخل باكستان”، لافتة إلى مواصلة العمليات الأمنية لملاحقة التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء الإقليم.



وكان الجيش الباكستاني أعلن الخميس الماضي القضاء على 12 مسلحاً خلال عمليات أمنية في مقاطعتي مستونغ وواشوك بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.