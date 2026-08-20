انطلاق فعاليات معرض الساحل للبناء والطاقة باللاذقية بمشاركة 25 شركة سورية

اللاذقية-سانا

انطلقت مساء اليوم الأربعاء فعاليات معرض الساحل للبناء والديكور والطاقة في دورته الثالثة بعد التحرير، بمشاركة جهات وشركات من مختلف المحافظات السورية، وذلك على أرض المدينة الرياضية في اللاذقية.

ويضم المعرض 15 جناحاً لشركات متخصصة تعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة البناء ومواد الطاقة، والتي تغطي احتياجات القطاعات الصناعية والزراعية والمنزلية، إضافة لقسم خاص ببدائل الخشب والديكور والرخام.

يغطي المعرض مختلف احتياجات مهنة الهندسة

وأوضح نقيب المهندسين في اللاذقية المهندس صديق مطرجي في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يقام برعاية ومشاركة نقابة المهندسين إلى جانب جهات وشركات محلية من مختلف المحافظات، ويغطي مختلف احتياجات مهنة الهندسة من المطابخ والنوافذ والأبواب الداخلية ومواد الـ PVC والألمنيوم والخشب وأنواع الرخام والعزل والدهانات، إضافة إلى منظومات الكهرباء والطاقة والألواح الشمسية، وأجهزة تحويل التيار الكهربائي (الإنفرتر).

وأشار مطرجي إلى أن العروض المطروحة تضمنت دراسة معمقة لأسعار هذه المواد وتقنياتها، بما يخدم تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشاريع الهندسية وتقديم أفضل الخدمات بأقل الكلف الممكنة.

منتجات حديثة تدعم مرحلة إعادة الإعمار

من جانبه، أكد باسم عطبة مدير شركة للزجاج في حلب أن الشركة، متخصصة بإنتاج الزجاج المقسى والعازل وأعمال الديكور الزجاجي في المدينة الصناعية بحلب، لافتاً إلى أن المشاركة اليوم استكمال للتواجد في العديد من المعارض المتخصصة بقطاع الإسكان والتشييد، وتأتي ضمن مسار دعم مرحلة إعادة إعمار سوريا.

بدوره، أشار مدير مؤسسة عشتار لتنظيم المعارض ماهر محمد إلى أن المعرض يضم مشاركين يعرضون أحدث ما توصلت إليه صناعات البناء والديكور والطاقة، وغالبيتهم من محافظات مختلفة، مؤكداً أن الهدف من إقامة المعرض هو الاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز مسيرة الإعمار.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الـ 22 من الشهر الجاري، أكثر من 25 شركة تعرض أحدث منتجات وتقنيات البناء والطاقة، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز التبادل التجاري بين مختلف المحافظات السورية.

وانطلقت فعاليات الدورة السابقة لمعرض الساحل للبناء والديكور والطاقة، في نيسان الماضي بطرطوس بمشاركة عدد من الشركات السورية والتركية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبناء، والديكور، والتجهيزات الهندسية.