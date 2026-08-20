الشيباني يصل إسلام أباد بأول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 19 عاماً

إسلام أباد-سانا
وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا أن الزيارة تُعد الأولى لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ 19 عاماً، بما يعكس أهمية تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل بين البلدين.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت، في الـ14 من آب الجاري بمناسبة ذكرى استقلال باكستان، حرص سوريا على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية، وتطوير التعاون معها في مختلف المجالات.