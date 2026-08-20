الشيباني يصل إسلام أباد بأول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 19 عاماً

إسلام أباد-سانا‏

وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، على رأس وفد رفيع ‌‏المستوى، في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.‏

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا أن الزيارة تُعد الأولى لوزير خارجية سوري إلى ‌‏باكستان منذ 19 عاماً، بما يعكس أهمية تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل بين البلدين.‏

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت، في الـ14 من آب الجاري بمناسبة ذكرى استقلال باكستان، حرص سوريا على تعزيز ‌‏العلاقات الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية، وتطوير التعاون معها في مختلف المجالات.‏