مقتل ثلاثة جنود لبنانيين جراء غارة إسرائيلية على قضاء النبطية

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة من جنوده في غارة إسرائيلية على منطقة قعقعية الجسر في قضاء النبطية.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الرئيس اللبناني جوزاف عون أدان في اتصالين هاتفيين أجراهما مع وزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، استهداف العسكريين في الجيش اللبناني، مؤكداً أن هذه الأعمال تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد عون أن استهداف المؤسسة العسكرية يتناقض بشكل فاضح مع دعوات لبنان والمجتمع الدولي إلى تمكين الجيش من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح في أيدي القوات المسلحة الشرعية، مشدداً على تمسك لبنان بهذا الخيار.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، ما أسفر عن مقتل 912 شخصاً، وإصابة 2221 آخرين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.