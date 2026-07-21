الدفاع الجوي البحريني يتصدى لاعتداءات جوية إيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية.

وقالت القيادة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية: إن القوات المسلحة تواصل رفع مستوى الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، مؤكدةً أن وحداتها وأسلحتها في أعلى درجات التأهب.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداءات، والإبلاغ عنها فوراً، مشيرةً إلى جاهزية فرق هندسة الميدان للتعامل معها بشكل آمن.

وأكد البيان أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وكانت شؤون الطيران المدني في البحرين، أعلنت أمس الإثنين، تعرض أجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران للاستهداف بمسيّرات إيرانية، مؤكدةً أن الحادث لم يؤثر على سير عمليات الملاحة الجوية أو حركة الرحلات.