إدانات عربية لاستهداف أراضي السعودية بمسيّرات قادمة من العراق

عواصم-سانا

أدانت العديد من الدول العربية اليوم الإثنين استهداف أراضي السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق أمس، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات السعودية.

دولة الإمارات



أعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم عن إدانة دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيّرة قادمة من العراق، وأكدت أنّ هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.



وأعربت في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإمارتية “وام” عن تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

دولة قطر

بدورها أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة محاولة استهداف السعودية بطائرات مسيرة، مؤكدة أنه اعتداء مرفوض وانتهاك لسيادة المملكة، وتهديد لأمنها وسلامتها وأمن المنطقة، معربةً عن تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

مملكة البحرين

وزارة الخارجية البحرينية أعربت عن إدانة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف أمن واستقرار السعودية باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة قادمة من الأجواء العراقية، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وخرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).

وعبّرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية عن تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيدةً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها في اعتراض وتدمير الطائرات المسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية موقف البحرين بشأن ضرورة قيام جمهورية العراق باتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، ومنع استخدام أراضيها أو أجوائها في تنفيذ أي أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها المسالمة، مجددةً الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

الكويت

وزارة الخارجية أعربت بدورها عن “إدانتها الاعتداء على السعودية بطائرات مسيّرة قادمة من الأجواء العراقية في استمرار لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وأكدت الوقوف إلى جانب السعودية.

الأردن

وزارة الخارجية الأردنية أدانت الاعتداء في منشور على منصة “إكس” واعتبرته انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربةً عن تضامنها الكامل معها.

مجلس التعاون الخليجي

بدوره استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بيان على موقع المجلس الرسمي “الهجوم العدائي” على السعودية، وقال: إنه “يمثل انتهاكاً صارخاً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس استمرار النهج التصعيدي الذي من شأنه تقويض الأمن، وتهديد سلامة المنشآت الحيوية والبنية التحتية وأمن المنطقة”.

وشدد البديوي، على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة في جهودها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الأحد، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة، بعد خرقها المجال الجوي للمملكة، قادمةً من الأجواء العراقية، وأكدت احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.