كلية طب الأسنان بجامعة دمشق تستأنف إجراء العمليات الجراحية تحت التخدير العام مجاناً

دمشق-سانا

استأنف مشفى جراحة الفم والوجه والفكين في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق إجراء العمليات الجراحية تحت التخدير العام مجاناً، بعد فترة من التوقف، وذلك عقب رفد المشفى بكادر تخدير متخصص، في خطوة تفتح الباب أمام الحالات التي تستدعي تدخلاً جراحياً تحت التخدير العام، ومن بينهم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد عميد كلية طب الأسنان الدكتور عمر حشمة في تصريح نشرته قناة الجامعة على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن عودة العمليات الجراحية للمشفى تمثل بشرى للمرضى، وخاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الشلل الدماغي، مشيراً إلى أن هذه الخدمات المجانية تعزز الجانب الأكاديمي والتدريسي لطلاب الدراسات العليا.

من جهته، أوضح مدير مشفى جراحة الفم والوجه والفكين في جامعة دمشق الدكتور حسان جعفو، أن رئاسة الجامعة وعمادة الكلية قدّمتا دعماً كبيراً لإعادة تأهيل المشفى من حيث الكوادر البشرية والإمكانيات المادية، معرباً عن طموحه للمزيد لتطوير غرفة الإنعاش والعناية في المشفى.

تخدم المجتمع وترفد طلاب الدراسات العليا

بدوره، اعتبر الطبيب المقيم في قسم الجراحة أحمد الحالول أن عودة العمليات خطوة مفيدة، وخاصة أنها الأولى بعد توفير كادر تخديري متكامل، إضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في قسم جراحة الفم والوجه والفكين الذين يتواجدون خطوة بخطوة أثناء إجراء العمليات، مشيراً إلى أن هذه العمليات المجانية تخدم المجتمع وترفد طلاب الدراسات العليا الذين لديهم أبحاث أو حالات جراحية متوسطة وصغرى تحت التخدير العام.

ويضم مشفى جراحة الفم والوجه والفكين غرفتي عمليات مجهزتين بأحدث أجهزة التخدير، وغرفة عناية فائقة، ومخبراً وصيدلية، ويقدم الخدمات للأطفال ولمختلف الأعمار بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، كما يستوعب المشفى 40 سريراً، وهو مجهز لإجراء عمليات الجراحة الصغرى والعمليات الجراحية المتعلقة بالوجه والفكين، وكسور الفكين وتثبيتها، وقلع الأسنان المنطمرة جراحياً، وأورام الفم والفكين.