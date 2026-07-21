فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجاً على احتجاز موظفين في سفارتها بطهران

photo 2026 07 21 17 32 26 فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجاً على احتجاز موظفين في سفارتها بطهران
مصدر الصورة-رويترز

باريس-سانا

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني، احتجاجاً على احتجاز موظفين في السفارة الفرنسية بطهران، وتعرضهم للترهيب الجسدي على أيدي عناصر أمن إيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: “تتوقع فرنسا من السلطات الإيرانية كشف ملابسات هذه الواقعة، ومعاقبة المسؤولين عنها، وضمان أمن مقارها وموظفيها، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية”.

وكانت الخارجية الفرنسية نددت أمس باحتجاز السلطات الإيرانية دبلوماسيين فرنسيين في طهران لفترة مؤقتة، فيما وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الحادثة بأنها “عمل ترهيبي بالغ الخطورة”، مؤكداً أن أحد الدبلوماسيين تعرض لاعتداء خلال فترة احتجازه.

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