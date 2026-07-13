ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73231 قتيلاً

القدس-سانا



ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى اليوم إلى 73231 قتيلاً، و173686 جريحاً.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر موقعها على تلغرام، اليوم الإثنين، أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 قتلى و28 إصابة، مضيفة: إنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1108 قتلى، والإصابات إلى 3578 إصابة .



ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى خلال أكثر من ‏عامين إلى كارثة ‏إنسانية كبيرة، ودمار كبير في البنى التحتية.