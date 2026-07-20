نيويورك.. اعتقال شخص أضرم النار بعبوة حارقة أمام مبنى فدرالي

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الإثنين اعتقال شخص أقدم على إشعال عبوة حارقة أمام مبنى فدرالي يضم مكاتب لسلطات الهجرة في مدينة نيويورك، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” كاش باتيل قوله في منشور على منصة “إكس”: “إن شخصاً استخدم عبوة حارقة صباح اليوم أمام مبنى (26 فيدرال بلازا) في حي مانهاتن بمدينة نيويورك”، مؤكداً أنه تم توقيف المشتبه به واحتجازه على الفور.

وأوضح باتيل، أن القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وخلفياته.

وفي ردود الفعل، أدان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز الحادثة، مشدداً في بيان له على ضرورة ملاحقة المسؤول عن هذا الفعل قضائياً، وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقه.

ويضم المبنى المستهدف محاكم مختصة بقضايا الهجرة والمكتب الميداني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وهي الجهة المكلّفة بتنفيذ الإجراءات المشددة لمكافحة الهجرة غير النظامية.