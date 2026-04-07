الخارجية التركية تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك

أنقرة-سانا

أدانت تركيا بشدة اليوم الثلاثاء اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن وزارة الخارجية التركية قولها في بيان: “ندين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى، ونؤكد أن انتهاكات واستفزازات حكومة بنيامين نتنياهو التي تستهدف الهوية التاريخية والقانونية للمسجد الأقصى، وهو مكان مقدس مخصص للمسلمين فقط، أمر غير مقبول”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “نُذكّر المجتمع الدولي بأن ضمان فتح المسجد الأقصى أمام المسلمين للصلاة، ورفع جميع القيود التي تعيق حرية العبادة في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية مسؤولية مشتركة”.

وكان ابن غفير اقتحم مساء أمس الإثنين المسجد لأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع مواصلة السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد لليوم الـ38 على التوالي.

ويواصل مسؤولو الاحتلال والمستوطنون اقتحام المسجد الأقصى في إطار سلسلة من الاستفزازات والانتهاكات اليومية التي تطال الأماكن الدينية والقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.