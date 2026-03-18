السعودية تعلن إسقاط ست طائرات مسيّرة فوق الرياض والمنطقة الشرقية

وزارة الدفاع السعودية-واس

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأربعاء، عن إسقاط ست طائرات مسيّرة فوق الرياض والمنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة “واس” السعودية للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله: “تم صباح اليوم إسقاط مسيّرتين معاديتين أثناء محاولتهما الاقتراب من حي السفارات بالرياض في حادثين منفصلين”.

كما تم، بحسب المتحدث، اعتراض وتدمير أربع مسيّرات معادية في المنطقة الشرقية منذ فجر اليوم وحتى الآن.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت مساء أمس عن اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

