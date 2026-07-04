ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1502 حالة

photo 2026 07 04 02 38 19 ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1502 حالة

كينشاسا-سانا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس ايبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1502 إصابة.
 
ونقلت وكالة رويترز عن بيان للحكومة في الكونغو قوله أمس الجمعة: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 1502 حالة، منها 473 وفاة.
 
وأشار البيان إلى أن هذه الحالات سُجلت في الأقاليم الشرقية للبلاد، وهي إيتوري ونورث كيفو وساوث كيفو.
 
وكانت حصيلة سابقة لمنظمة الصحة ‌العالمية أمس الجمعة، أعلنت وفاة ما لا يقل عن ‌452 شخصاً بسبب الإصابة بفيروس “إيبولا” في الكونغو التي تواجه تفشياً متسارعاً.
 

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