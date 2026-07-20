رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد بإنهاء حالة عدم الاستقرار وتطبيق نموذج اقتصادي جديد في البلاد

xc0D7T91nc 1784572853 رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد بإنهاء حالة عدم الاستقرار وتطبيق نموذج اقتصادي جديد في البلاد

لندن-سانا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنام اليوم الإثنين بإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد، وإقرار نموذج اقتصادي جديد ينهي سنوات من الاضطراب والتقلبات السياسية المتكررة.

ونقلت “رويترز” عن بيرنام قوله في كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء عقب تكليفه المنصب: “إن السياسيين أخفقوا في تحقيق الاستقرار اللازم لرفع مستويات المعيشة، وهو ما سيتغير من خلال اتخاذ تدابير فورية، وإقرار خطة طويلة الأجل في وقت لاحق من هذا العام”.

وأكد بيرنام أن حكومته ستعمل على جعل هذه المرحلة “نقطة تحول” لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من عدم الاستقرار أعقبت الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن خطة العقد المقبل ستتضمن بناء المزيد من المساكن العامة، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الدفاعية، إلى جانب الإعلان عن تدابير عاجلة لتخفيف الضغوط المعيشية عن السكان.

وكان الملك تشارلز الثالث كلف في وقت سابق اليوم زعيم حزب العمال الجديد آندي بيرنام تشكيل الحكومة الجديدة، عقب قبوله رسمياً استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر، ليصبح بيرنام رابع رئيس للحكومة في عهد الملك.

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