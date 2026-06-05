وكالة الطاقة الذرية تتوسط لإقرار هدنة مؤقتة لإصلاح خط كهرباء محطة زابوريجيا النووية

فيينا-سانا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، نجاحها في التوسط لإقرار هدنة محلية مؤقتة بين القوات الروسية والأوكرانية، بهدف إصلاح خط الإمداد الرئيسي بالكهرباء لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، تجنباً لمخاطر قد تهدد سلامة المنشأة.

ونقلت وكالة رويترز عن الوكالة قولها: إن وقف إطلاق النار المحلي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة في مناطق المواجهة القريبة من المحطة.

وأوضحت أن هذا الاتفاق هو السادس من نوعه منذ أواخر العام الماضي، ويهدف إلى تمكين الفرق الفنية من إصلاح الأضرار التي لحقت بخط الكهرباء “دنيبروفسكا” بقدرة 750 كيلوفولط، نتيجة الأعمال العسكرية، وذلك بعد استكمال عمليات إزالة الألغام من المنطقة.

وأضافت الوكالة: إن فنيين من الجانبين سيباشرون أعمال الإصلاح خلال الأيام المقبلة فور الانتهاء من تمشيط المنطقة، والتأكد من خلوها من الألغام والمخلفات الحربية.

وأشارت إلى أن خط الكهرباء المذكور خارج الخدمة، منذ أكثر من شهرين، ما اضطر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا إلى الاعتماد على خط واحد بقدرة 330 كيلوفولط، لتأمين الكهرباء اللازمة لتبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة عن العمل.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الـ 31 من أيار الماضي، أن طائرة مسيّرة أصابت مبنى التوربينات في ‏محطة زابوريجيا النووية، الروسية وأحدثت ثقباً في جداره، وأن فريق ‏الوكالة الميداني رصد أضراراً في فتحة وصول معدنية تقع ‏على ارتفاع عدة طوابق، إلى جانب حطام وبقايا ألياف بصرية ‏محترقة، وهي آثار تتوافق مع ضربة مسيّرة مباشرة‎.

بينما شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ‏غروسي، على أن استهداف أي منشأة نووية أمر غير مقبول على ‏الإطلاق، محذراً من مخاطر جسيمة قد تتخطى نطاق الصراع‎.‎